Bomba di Momblano: "Napoli su Rabiot, contatto diretto il 29 giugno per provare a prenderlo"

Calciomercato Napoli - Luca Momblano, giornalista ed esperto delle vicende legate alla Juventus, ha parlato ai microfoni di Juventibus con Massimo Zampini svelando un retroscena legato ad Adrien Rabiot:

"Per quanto riguarda Rabiot c’è l’Inter da tempo sul giocatore, il Milan ha iniziato a credere a questa ipotesi relativa al centrocampista francese. Adesso però anche il Napoli sul giocatore. Se il Napoli il 29 di giugno va dritto a prendere informazioni su Rabiot è perché negli ambienti si sa che tra Juve e Rabiot non è solo un momento di stallo. C’è la sensazione che ci sia uno strappo tra giocatore e società, per cui la Juve dice che non ha dato un ultimatum al giocatore e attende una sua risposta sul rinnovo".