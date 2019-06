Napoli-Bogdan, la pista si raffredda e spunta un altro club in pole position: le ultime [ESCLUSIVA]

Ultimissime calcio Napoli - Napoli-Bogdan, c'è stato un raffreddamento nella pista che porta al centrale difensivo del Livorno. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24.it, sia l'agente del calciatore che il Livorno non hanno più avuto notizie dal Napoli dopo l'interessamento di qualche settimana fa. Il Livorno per il suo cartellino chiede sempre 6 milioni di euro, con un'altra squadra di Serie A che ora sembra in pole position per il centrale croato classe 1996: il Torino.

RIPRODUZIONE RISERVATA