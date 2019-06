Bogdan, l'agente: "Sarebbe difficile dire no al Napoli, potremmo accettare anche anche di essere girati in prestito dagli azzurri" [ESCLUSIVA]

Notizie calcio Napoli - A CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv, è intervenuto Paolo Paloni, agente di Luka Bogdan difensore del Livorno finito nel mirino della SSC Napoli e di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo:

“Scamacca oggi è un po’ meno contento perché riguarda spesso il goal fatto ieri al 90’ con la nazionale, goal che è stato annullato ingiustamente e c’è un po’ di rammarico. E’ stato un goal fatto con un gesto tecnico ed atletico notevole, dispiace ma guardiamo avanti. Ha fatto un’esperienza in Olanda prima di approdare al Sassuolo, con De Zerbi si aspettava pù spazio, ma il mister ha fatto altre scelte e Gianluca si è concentrato sin da subito sul Mondiale. Aveva capito che per lui il Mondiale sarebbe stata una vetrina importante, ha fatto una grande competizione ed ora pianifichiamo la prossima stagione. Ne parlerò col Sassuolo, ma la cosa più importante è che Gianluca giochi. Il resto poco ci importa, deve giocare quante più partite possibili per continuare a crescere. Bogdan? E’ pronto già da un anno per giocare in Serie A, ma abbiamo preferito fare tutti gli step partendo da Catania e poi andando al Livorno. Faccio fatica a trovare giocatori di 1.96 veloci e che giochino d’anticipo. In Italia manca il coraggio di lanciare i giovani ed aspettarli. E’ chiaro che il giovane abbia bisogno di tempo, ma solo loro che danno i valori aggiunti alle società. Per giocare titolare in A avrebbe più opportunità in una squadra di media classifica, ma se arrivassero chiamate da top club andranno valutate. Lui è ambizioso, non ha mai avuto paura della competizione, ma io devo stare attento a non fargli perdere opportunità importanti per mettersi in mostra. Sarebbe difficile rinunciare ad una squadra come il Napoli. Non sarebbe male se venisse acquistato dal Napoli per poi essere girato in prestito”.