Come riporta l'edizione inglese del sito, Goal.com, non ci sarebbe solo il Napoli sulle tracce di Jeremie Boga, attaccante ivoriano del Sassuolo. Anche Inter, Everton e Brighton hanno drizzato le antenne per l'esterno d'attacco.

Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo.

Il Napoli ha già fatto una prima offerta di 20 milioni di euro per il ventitreenne, con un ingaggio di 1.5 milione all'anno per la punta stessa.