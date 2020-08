Boga-Napoli, Tuttosport: il Sassuolo finora non ha accettato contropartite dal Napoli

Dopo i numerosi contatti delle ultime settimane, la Juventus è pronta a cambiare marcia per Manuel Locatelli. A metà settimana è previsto un vertice col Sassuolo per provare a impostare l’operazione, come racconta Tuttosport:

“I rapporti tra bianconeri e neroverdi sono ottimi, tanto che per i diretti interessati un accordo si troverà. Non è scontato, però, che il Sassuolo accetti di allargare l’operazione ad altri giocatori. L’ad Giovanni Carnevali finora non ha accettato contropartite dal Napoli per Boga e la linea societaria potrebbe essere la stessa anche per Locatelli. La Juventus un tentativo lo effettuerà o comunque proverà a lavorare su un prestito con riscatto futuro”