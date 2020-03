Goal.com - Boga-Napoli, si inserisce il Barcellona: possibili contropartite al Sassuolo

Ultime calcio mercato Napoli - Tutti pazzi per Jéremie Boga. In Serie A, sì, ma anche all'estero. Prima dello stop obbligato del campionato, l'esterno del Sassuolo era uno dei giocatori più in forma e chiacchierati in Italia. Anche all'estero però è seguito con grande attenzione.

Boga piace al Barcellona

Secondo quanto riporta Sport, sull'ivoriano ci sarebbe anche il Barcellona. Il club catalano è da tempo in ottimi rapporti con il Sassuolo, come dimostrano anche le recenti operazioni riguardanti Marlon e Boateng. I blaugrana vorrebbero un rinforzo per l'attacco e Boga è stato seguito negli ultimi tempi. La trattativa è in fase di studio, perché il Sassuolo ha messo gli occhi su diversi giovani della 'Masia' che potrebbero essere delle contropartite nell'affare. Di fatto si sta lavorando su questa base, per chiudere l'operazione entro il 30 giugno e permettere ai Blaugrana di dare anche una sistemata al bilancio cedendo alcuni giovani. Il Napoli, che avrebbe offerto 20 milioni di euro, resta in corsa come l'Inter.

