Boga-Napoli, Il Mattino: il Sassuolo spara altissimo ora! La trattativa può ancora decollare, altrimenti pronte tre alternative all'ivoriano

Calciomercato Napoli - L'esterno di attacco in cima alla lista dei desideri del Napoli risponde al nome di Jeremie Boga del Sassuolo, che sta facendo benissimo in questo campionato come racconta Il Mattino:

"La valutazione è 50 milioni ma il Napoli intende muoversi su cifre più basse. Trattativa che potrà decollare ma molto dipenderà dalle cifre dell'operazione e della volontà del Sassuolo di privarsi di uno dei suoi gioielli visto che De Zerbi ci terrebbe alla sua riconferma per la prossima stagione. Nell'elenco ci sono Under della Roma, Bernardeschi della Juve e il brasiliano Everton del Gremio"