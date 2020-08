Boga-Napoli, Il Mattino: Gattuso spinge per averlo, Giuntoli aspetta un'apertura del Sassuolo ma fissa una deadline

Ultime notizie mercato Napoli - Piazzato il colpo Osimhen, il Napoli non si ferma ed anzi da diverso tempo ha messo nel mirino per rinforzare il reparto avanzato anche Jeremie Boga, stella del Sassuolo. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola, Cristiano Giuntoli vuole capire entro Ferragosto se da parte dei neroverdi c'è la disponibBoga Napoliilità a cedere il ragazzo. Se non dovesse essere così, Gattuso, l'uomo che più di tutti lo vuole, dovrà rassegnarsi. Andrà trovata, però, la quadra anche nel caso in cui gli emiliani aprissero al trasferimento. La valutazione che fanno del ragazzo si aggira intorno ai quaranta milioni di euro, ritenuti eccessivi dagli azzurri che sperano di trovare la quadra intorno ai venticinque milioni di euro, a cui andrebbe aggiunto il cartellino di uno tra Ounas e Younes. L'alternativa se le cose non dovessero andare per il verso giusto resta Cengiz Under della Roma.

Jeremie Boga Napoli