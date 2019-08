Bluff Icardi? CorSport: il Napoli aspetta al massimo martedì, quella azzurra è l'unica opzione possibile! Conte lo escluderà dai convocati

Un’ultima settimana tutta da vivere in sede di calciomercato per il Napoli. A partire, ovviamente, dalla voce e dalla trattativa che porterebbe all’Inter e al suo attaccante argentino Mauro Icardi. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Oggi Conte sceglierà i convocati per la sfida con il Lecce. La certezza è che nell’elenco non ci sarà Icardi. Che possa smuovere qualcosa nella testa di Maurito? Il suo entourage garantisce di no. Anzi, si aspetta l’esclusione anche per la sfida con il Cagliari e poi si vedrà.

Se l’atteggiamento degli Icardis corrisponda alla realtà o sia in verità il più classico dei bluff lo scopriremo in questa settimana. Il Napoli, peraltro, si aspetta di capirlo già tra domani e martedì. Quella azzurra, è l’unica opzione sul tavolo. La Juventus, invece, alla porta nerazzurra non ha mai concretamente bussato”