Napoli, accelerata per Lozano. CdM: pronti 40 milioni per il grande amore di Ancelotti

CALCIOMERCATO NAPOLI - Hirving Lozano o James Rodriguez: la SSC Napoli prova a piazzare un grande colpo offensivo in vista della prossima stagione. Dopo un anno di studio e di transizione, il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a regalare a Carlo Ancelotti un acquisto di spessore per il reparto offensivo.

L'attaccante colombiano è un fedelissimo del tecnico emiliano, ma il messicano - puntualizza il Corriere del Mezzogiorno - è il grande amore del mister dai tempi del Mondiale. Così la società spinge con Mino Raiola per il trasferimento, con tanto di cifre già pronte: 40 milioni di euro al Psv Eindhoven, ingaggio da 2,5 milioni più bonus al giocatore. Ma la concorrenza è agguerrita. Il Paris Saint Germain - svela il quotidiano - ha già l’accordo con l'agente del fantasista, ma al momento Leonardo, prossimo al ritorno sotto la torre Eiffel, ha altre priorità: l'acquisto di Gianluigi Donnarumma, la grana Neymar e il centrocampo da rinforzare. Tuttavia per Lozano sono comunque in agguato Manchester United, Barcellona e Tottenham. Sarà piena bagarre.