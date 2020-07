"Bisogna rispettare la politica della società": rinnovo Callejon, l'addio resta la soluzione più probabile nonostante le belle parole di Gattuso

"Il presidente e il direttore sportivo sanno bene cosa penso del giocatore e cosa sta dando alla squadra in questo momento. Poi, però, so bene che bisogna rispettare la politica della società"

Ultime mercato Napoli - Si riparte dalle parole del post-partita dell'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, ma quale sarà il futuro di José Callejon a Napoli? Ne parla Il Mattino:

"Sul rinnovo finora non si sono registrati passi avanti anche c'è ancora tempo visto che la stagione andrà avanti almeno fino a metà agosto. Josè è perfetto per il 4-3-3 di Ringhio e in tutto questo periodo ha dimostrato la sua abituale professionalità, quest'aspetto oltre a quello tattico e tecnico: la partita è ancora aperta, anche se al momento la situazione non ha fatto registrare novità e quindi l'addio di Callejon resta la soluzione più probabile"