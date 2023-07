Bild - Niente Napoli per Itakura: ecco cosa ha deciso il difensore

Calciomercato Napoli - Ko Itakura vuole restare al Borussia M'gladbach. Arruva una pessiam notizia per il Napoli. A scriverla è la Bild che racconta come il difensore giapponese si sia davvero convinto a restare al M'gladbach respingendo così l'offerta del Napoli così come quelle arrivate anche dall'Arabia Saudita. Nei giorni scorsi c'era stata una fuga di notizie con delle dichiarazioni, poi rivelatesi non vere, dell'entourage di Itakura che apriva di fatto al trasferimento alla corte di Rudi Garcia.

Ko Itakura

Itakura non giocherà nel Napoli

Come rivela la Bild, le voci di un trasferimento di Itakura al Napoli non sono dunque vere. Il calciatore avrebbe espresso la sua volontà di restare a giocare in Bundesliga. Per gli azzurri si restringe sempre di più la lista dei possibili eredi di Kim che attende a sua volta notizie dal Bayern Monaco che, ad oggi, non ha ancora versato l'intero importo della clausola.