Bernardeschi al Toronto, SKY conferma: affare in chiusura, manca solo questo step

Calciomercato Napoli, sfuma un'altra idea: manca solamente l'ok definitivo, ma Federico Bernardeschi è sempre più vicino a trasferirsi al Toronto. L'ex Juventus approderà quindi in MLS nel club canadese raggiungendo Lorenzo Insigne e Domenico Criscito. A confermarlo è l'esperto mercato Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport.

Bernardeschi-Toronto, manca solo l'ok

La colonia italiana quindi è pronta ad arricchirsi di un altro giocatore in arrivo dalla Serie A. Il club canadese prenderà Bernardeschi come Deisgnated Player, ovvero uno dei tre giocatori che una società può tesserare che abbia un contratto più elevato di quanto consenta la Salary Cup. Dopo la prima offerta arrivata nei giorni scorsi, i contatti sono proseguiti e ora Bernardeschi è sempre più vicino al suo trasferimento in MLS. Qui non solo giocherà con Criscito e Insigne, ma sfiderà in campionato anche Giorgio Chiellini, fresco di trasferimento al Los Angeles FC.