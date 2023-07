Accostato al Napoli, un altro club di Serie A tratta Bernardeschi: c'è il nodo ingaggio

Notizie Napoli calcio. Quello di Federico Bernardeschi, esterno offensivo del Toronto, è uno dei tanti nomi accosti al Napoli. L'attaccante italiano vorrebbe tornare in Serie A e, come riportato dal Corriere di Bologna, ci starebbe pensando anche il club felsineo.

Bernardeschi-Bologna, cifre e dettagli

Secondo i colleghi emiliani, Bernardeschi dovrebbe fare un concreto passo verso il Bologna per tornare in Italia, tagliandosi lo stipendio per più del 50%. Berna guadagna cinque milioni in Canada e il Bologna non può spingersi ad oltre due milioni, con il Toronto aperto a dare una mano al club italiano e aggiungere di tasca propria un altro milione.