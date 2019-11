Berge-Napoli, presidente Genk: "Sander resterà con noi fino a giugno. Daremo battaglia nelle prossime due gare in Champions" [ESCLUSIVA]

Ultime Calcio Napoli - Peter Croonen, presidente del Genk, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live":

"Noi speriamo nella qualificazione in Europa League, daremo battaglia nelle prossime partite. Contro il Napoli abbiamo rischiato di vincere ed anche di perdere, ma tutto sommato il pareggio è stato giusto. Berge resta fino a giugno? Assolutamente sì. Noi andiamo a lavorare con i fatti sui giovani avendo soprattutto pazienza di aspettare per raccogliernei frutti. Questo è un discorso che possiamo fare noi che non abbiamo molte pressioni. In altre realtà non sarebbe così facile. La nostra volontà è dare ai nostri calciatori migliori l'opportunità di crescere qui.