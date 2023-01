Sky - Bereszynski ha salutato la Sampdoria: a breve sarà in viaggio per le visite mediche | VIDEO

Notizie Napoli calcio. Bartosz Bereszynski è ormai ad un passo dall'essere un nuovo giocatore del Napoli. Il terzino polacco vestirà la maglia azzurra al posto di Alessandro Zanoli, che andrà in prestito a sua volta ai blucerchiati.

Bereszynski

Bereszynski, a breve le visite mediche

L'operazione Bereszynski-Zanoli è di fatto conclusa (rientrerà a Napoli dal prestito anche Contini) ed oggi sono in programma le visite mediche dei due calciatori.

Bereszynski, come riporta Sky Sport, è arrivato a Bogliasco per salutare i suoi ormai ex compagni di squadra della Sampdoria, che ritroverà subito come avversari domenica a Marassi: il laterale polacco partirà a breve in aereo per Roma, dove poi svolgerà le rituali visite mediche prima di firmare il contratto con il Napoli.