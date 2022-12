Bereszynski aspetta il Napoli, ha già parlato anche con Zielinski! Il motivo dello scambio con Zanoli

Calciomercato Napoli - Scambio Zanoli-Bereszynski, un affare a sorpresa nato nelle ultime ore e che prende sempre più quota in vista di gennaio. Tanto che si potrebbe chiudere già a ridosso di Natale con la soddisfazione di ambo le parti.

Mercato Napoli, i motivi dello scambio Zanoli-Bereszynski

Ma il motivo di tale affare? Come svela Il Mattino, nasce dall’esigenza di offrire minutaggio al giocatore azzurro. Perché Spalletti crede nei giovani e ha capito che mentre Gaetano avrà le sue occasioni nel centrocampo azzurro, il terzino resterà sempre più a secco alle spalle di un robot come Di Lorenzo.

Quindi così facendo il 22enne giocherebbe titolare in blucerchiato, mentre dall’altra parte arriverebbe un vice Di Lorenzo con esperienza in Serie A. Il polacco reduce dal mondiale in Qatar - come svela il giornale - ha già parlato anche con Zielinski accettando questo ruolo iniziale di riserva.