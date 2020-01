Venerato a CN24: "Berardi e Boga al Napoli, operazione da 50 milioni! Individuati i 4 acquisti per giugno, Gattuso coinvolto per il futuro"

Calciomercato Napoli - Berardi e Boga verso il Napoli! Non solo Rrahmani e Amrabat per giugno. Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Il Napoli del secondo tempo con la Lazio mi è piaciuto davvero tanto. Il Napoli ha fatto la partita, la Lazio è una squadra con 10 vittorie di fila. Ci sono miglioramenti importanti. Rrahamani è del Napoli già da un po', operazione definitiva in tutti i contorni. Visite mediche a Villa Stuart martedì. Rrahmani è un giocatore del Napoli. Presto lo sarà anche Amrabat, si limano i dettagli con il calciatore. 30 milioni più bonus al Verona per la doppia operazione. Saranno i primi due acquisti di giugno, ma arriveranno altri. Boga e Berardi i prossimi due acquisti di giugno, 20 milioni la valutazione di Boga e 30 quella di Berardi, operazione da circa 50 milioni per il Napoli. Queste saranno le prime quattro pedine del Napoli del futuro. Entrambi i calciatori del Sassuolo hanno bisogno di nuovi stimoli e vogliono Napoli".

Calcio mercato Napoli, fiducia a Gattuso

"Gattuso pienamente coinvolto nel mercato del presente e futuro del Napoli, l'idea del Napoli è quella di continuare con Gattuso anche in futuro".

Acquisti Napoli per gennaio e cessioni

"Il Napoli valuta la questione terzino sinistro. Ghoualm ancora fuori condizione non fa gola alle squadre in Europa. Politano ora è obiettivo anche di Milan e Roma, l'operazione si è complicata.

Luperto resta in azzurro, Tonelli pronto alla cessione. La Samp resta favorita, ma resta la differenza di valutazione. Prestito gratuito con obbligo di riscatto a 2 l'offerta della Samp, Giuntoli spinge per il prestito oneroso e riscatto fissato a 3 milioni. Cremonese in vantaggio su Gaetano, cerca un calciatore con quelle caratteristiche. Llorente non va via al 100%, dipende da Politano e tante altre cose. L'Inter ha bloccato Giroud. Ma se l'operazione non dovesse concludersi il Napoli proverà nei giorni finali a proporre Llorente per Politano. Younes pronto alla cessione, ma il Napoli ha bisogno di un calciatore esterno, Callejon ha bisogno di rifiatare spesso".