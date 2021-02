Benitez torna a Napoli? Nessun riferimento su De Laurentiis da parte del tecnico nella recente intervista

Calciomercato Napoli - Rafa Benitez torna a Napoli? Ad inizio gennaio ha chiuso il rapporto con il Dalian e il calcio cinese perché voleva rientrare in Inghilterra dopo i problemi causati dalla pandemia. Rafa Benitez è tornato a parlare ieri del suo presente da spettatore del calcio in un’intervista all’emittente radiofonica spagnola Onda Cero. E ha fatto qualche battuta anche sul Napoli, la squadra che ha alllenato dal 2013 al 2015, vincendo due trofei nel 2014 (Coppa Italia e Supercoppa). Tante parole sul suo passato in azzurro, ma nessun riferimento a De Laurentiis.