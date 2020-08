Benfica, soffiati i colpi Vertonghen ed Everton Soares. Il dg Pinto: "Cavani non è ancora ufficiale, progetto di alto livello"

Calciomercato Napoli - Tiago Pinto, direttore generale del Benfica, ha parlato delle ultime del mercato: "Cavani è un ottimo giocatore ma posso parlare solo di acquisti ufficiali, lui non lo è. Vogliamo parlare di Waldschmidt, Vertonghen, Everton e di tutti quelli che sono ufficiali. Vogliamo fare una squadra più forte, per migliorarci sia in Portogallo che in Champions League. Ora tutti parlano di noi per il nostro mercato, ma non è cambiato molto rispetto ai mesi scorsi. Vogliamo costruire una grande squadra per aumentare il nostro livello".