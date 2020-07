Benevento, sfuma l'affare Remy: non ha ricevuto l'idoneità per giocare in Italia

Loic Remy era stato il primo colpo del Benevento neo promosso Serie A. Arrivato a Roma esattamente la sera in cui i giallorossi battevano al Ciro Vigorito la Juve Stabia e festeggiavano la promozione in massima serie con sette turni di anticipo. Per l’ex Chelsea e Lille il giorno dopo c’è stata la cena a Napoli con Vigorito, Foggia e Inzaghi, prima dell’arrivo in città per vedere le strutture e presentarsi alla squadra. Il calciatore francese aveva anche spiegato le motivazioni dell’addio al Lille per approdare in Italia e al Benevento. Un’operazione ormai archiviata, che invece ha subito una frenata irreversibile. Come riporta Ottopagine.it, Remy ha svolto una prima parte di visite mediche brillantemente superate, ma in seguito a ulteriori controlli di rito é arrivato lo stop dei medici. Il calciatore francese, almeno al momento, non avrebbe l’idoneità sportiva per giocare in Italia.