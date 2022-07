Bayern scatenato, sondaggi per Osimhen e Zielinski! Il Napoli non alza muri

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino segnala i sondaggi del Bayern Monaco per due calciatori azzurri! Nel mirino del club bavarese è finito non solo Victor Osimhen, ma anche il centrocampista polacco Piotr Zielinski.

Bayern su Zielinski e Osimhen

Secondo Il Mattino, Zielinski ha richieste non solo dal Bayern ma anche dalla Liga spagnola e il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di alzare muri. Insomma, nessuno è incedibile e con l'offerta giusta tutti possono partire.

La richiesta per Osimhen, si sa, è di 100 milioni di euro e per fortuna, al momento, il Bayern non + intenzionato a spendere così tanto per l'attaccante nigeriano. La situazione resta aperta e sarà monitorata.