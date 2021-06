Basic-Napoli, Cdm: un mese fa blitz a Castel Volturno dell'agente, è entusiasta dell'affare! Stabilite le cifre

Calciomercato Napoli ha in pugno Toma Basic del Bordeaux, anche lui ha soltanto un anno di contratto. Il suo agente Adrian Aljaj, che gestisce anche gli interessi di Rrahmani, secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno è stato avvistato a Castel Volturno a colloquio con Giuntoli circa un mese fa.

Calciomercato Napoli, le ultime su Basic

Il centrocampista croato ha entusiasmo per l’idea di trasferirsi alla SSC Napoli che sta valutando se affondare il colpo per sostituire Bakayoko con Basic o prendere tempo per capire se arriveranno offerte per Fabian Ruiz. Le basi dell’operazione sono imbastite: l’investimento è di circa 10 milioni bonus compresi, la formula è il prestito con obbligo di riscatto per rimandare al prossimo bilancio la parte più corposa della spesa.