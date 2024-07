Bari, nome nuovo per l'attacco: piace il figlio d'arte Van Hooijdonk

Pedro Mendes dell'Ascoli, Luca Moro del Sassuolo fresco di rientro dal prestito allo Spezia e Manuel De Luca della Sampdoria sono obiettivi del Bari per l'attacco già emersi nei giorni scorsi. Questi, però, non sono gli unici profili monitorati e un nuovo arriva oggi dalle colonne del Corriere dello Sport. Si tratta di Sydney Van Hooijdonk, figlio d'arte di proprietà del Bologna in scadenza di contratto nel giugno 2025 e reduce da una stagione vissuta prima come alternativa nella rosa felsinea (11 presenze complessive e 1 gol) e poi in prestito al Norwich City nella Championship inglese (13 presenze).