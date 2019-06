Bari-Mota Carvalho, affare via Napoli? CorSport: offerta da 1,8mln all'Entella, De Laurentiis potrebbe girarlo ai pugliesi

Ultimissime calcio Napoli - Il Bari si ritrova a fare da spettatore sull’asse Parma-Napoli. Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, una positiva conclusione per il club emiliano delle trattative col Napoli per il portiere Sepe, il centrocampista Grassi ed eventualmente per l’attaccante Inglese potrebbe dare il via al mercato biancorosso.

Calcio mercato Napoli, Mota Carvalho al Bari via De Laurentiis?