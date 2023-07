Il tecnico del Bari Michele Mignani, intervenuto davanti ai giornalisti dopo l'amichevole contro il Pescara Curi, ha affermato: "Caprile è uno dei portieri che in questo momento ha maggiori prospettive, se andrà in A sono contento e so che non è giusto tarpare le ali a chi ha prospettive. Cheddira? Il presidente ha parlato chiaro, se i giocatori hanno l'esigenza di salire di categoria bisogna farli partire. Sono due ragazzi a cui voglio bene”