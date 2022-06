Bargiggia: "Tre scenari su Koulibaly. Fabian Ruiz? Senza offerte ci sarà rottura totale"

Calciomercato Napoli - Paolo Bargiggia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ilnapolionline per quanto riguarda le vicende di mercato degli azzurri.

Ecco cosa ha dichiarato Bargiggia:

"Koulibaly ha ancora un anno di contratto, ma nei suoi 8 anni di azzurro il suo ingaggio è ammortizzato e se non ci fosse un’offerta allettante, sempre sui 40 milioni, sarebbe pronto il rinnovo alle cifre attuali. Infine Fabian Ruiz, è diverso dal difensore senegalese, se non rinnova e non porta offerte importanti, si arriverebbe alla rottura e finirebbe ai margini del progetto tecnico. Per lo spagnolo ci sarebbe meno riconoscenza rispetto a Koulibaly e il suo ingaggio non si può ammortizzare di conseguenza.

Sul difensore senegalese, come detto prima, c’è prima da capire se dovessero esserci proposte sui 40 milioni da club esteri. In caso contrario, si discuterà del rinnovo alle cifre 5 milioni più uno di bonus. La terza soluzione, se non dovesse essere ceduto e dicesse di no al rinnovo, allora resterebbe fino alla scadenza del contratto"