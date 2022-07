Bargiggia: "Torino su Meret, per il Napoli è cedibile a 20 milioni! Ecco i due portieri che arriverebbero"

Calciomercato Napoli - Giacomo Raspadori è seriamente nel mirino del club azzurro. De Laurentiis stravede per lui, a Spalletti piacerebbe per giocare sia al posto che al fianco di Osimhen in un 4-2-3-1. Insomma, il talento del Sassuolo è il sogno estivo del mercato azzurro.

Meret lascia Napoli? C'è il Torino

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato:

"Discorso portieri del Napoli? Il Torino è interessato a Meret, il Napoli al momento non lo cede perché non ha sostituti. Potenzialmente però anche lui sarebbe cedibile, con una richiesta che si aggira intorno ai 20M. Attenzione alla prossima settimana: Giuntoli si dedicherà al portiere, che potrebbero essere anche due se si decidesse di chiudere per Meret in granata. Il ragazzo comunque è tranquillo, non spinge per essere ceduto, ma tutti sono sul mercato per l'offerta giusta. Se dovessero prendere due portieri, uno dovrebbe essere uno straniero mentre l'unico italiano potrebbe essere Sirigu. Kepa e Neto sono nomi fattibili, ma attenzione anche a Mignolet del Bruges, di cui non ha parlato ancora nessuno. Sono nomi che so con certezza che vengono seguiti, magari poi ce ne sono altri. Neto invece sarebbe preso soltanto se risolvesse il contratto, mentre Kepa arriverebbe in prestito con parte dell'ingaggio pagato. Con addio anche di Meret non è fantasia ipotizzare due nuovi portieri, con Sirigu più uno straniero di questi citati".