Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti sul rinnovo di Koulibaly proposto dal Napoli. Il club azzurro tratta con De Laurentiis in persona per trattenere il centrale senegalese. Ecco quanto rivelato da Paolo Bargiggia:

"Un particolare che emerge su Koulibaly per capire meglio: la proposta di 6 mln per 5 anni gli è stata fatta 5 giorni fa da De Laurentiis al telefono da L.A. Due settimane prima Koulibaly aveva detto di no a 5mln+1 di bonus per 4 anni +1. Mercoledì giocatore in ritiro".