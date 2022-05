Bargiggia su Bernardeschi: "Non è fattibile per il Napoli, l'Inter gli ha fatto una offerta"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset ed esperto di calciomercato, sul futuro dell’attaccante della Juventus Federico Bernardeschi.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

Il giornalista ha parlato delle mosse di mercato del club azzurro sull’attaccante della Juventus Federico Bernardeschi.

“La Juventus? Parleranno con Di Maria per capire gli spazi di manovra e la disponibilità del giocatore, mentre Pogba non ha ancora dato una risposta alla proposta della Juve, quindi anche sul fronte Juventus ci sono situazioni in evoluzione."