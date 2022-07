Bargiggia: "Spalletti ha chiesto De Vrij dell'Inter! Lo vuole per due motivi"

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi dopo l'addio Kalidou Koulibaly. L'ex esperto mercato di SportMediaset, Paolo Bargiggia, attraverso Twitter ha avanzato un'altra ipotesi per il pacchetto arretrato partenopeo: "ntanto Ramadani ha proposto Milenkovic al Napoli per sostituire Koulibaly, entrambi suoi assistiti. Giocatore gradito il viola, ma da non scartare ancora ipotesi Acerbi e il coreano Kim. Il Napoli sta monitorando anche situazione De Vrij Lo ha chiesto Spalletti che vuole un difensore esperto ma anche affidabile.