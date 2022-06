Il giornalista esperto di mercato Paolo Bargiggia, attraverso il proprio profilo twitter ha scritto alcuni dettagli in merito al rinnovo contrattuale di Alex Meret.

Il rinnovo chiude di Meret: 1.2 mln /1.3 di euro a stagione più bonus per arrivare a 1.5 mln e contratto fino al 2027. Ospina allettato da una ricca proposta in Arabia Saudita. Da non scartare ancora ipotesi Sirigu come secondo...