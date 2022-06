Bargiggia: "Scartato Sirigu come vice Meret: due nomi di livello dopo il rinnovo di Alex"

Calciomercato Napoli - Situazione portieri ancora non definita, ma fra pochi giorni David Ospina sarà davvero libero dalla SSC Napoli. E allora, è probabile il rinnovo di Alex Meret. Mentre sono due i nomi per prendere il 'posto' di Ospina. A rivelarli è stato Paolo Bargiggia, che ha scartato il nome di Sirigu.

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato:

Avanza la possibilità di avere due portieri titolari in rosa: questa decisione potrebbe spingere Meret a non rinnovare? Chi sarà il secondo estremo difensore?

"È chiaro che fino a quando non si arriva alla firma del rinnovo, non è prudente dare tutto per scontato. Ma Meret prolungherà il suo contratto con i partenopei, anche se non gode di tanta stima all'interno della piazza azzurra, nonostante la fiducia della società. L'ipotesi Sirigu potrebbe essere scartata, poiché non è un portiere moderno e questo fattore sarebbe in contraddizione con le dichiarazioni rilasciate recentemente dal tecnico. Come scartata dalla società è l'idea di ingaggiare Maximiano, sul quale c'è l'interesse della Lazio. Resta in piedi anche Gollini dell'Atalanta. Chiaramente bisognerà verificare anche i movimenti del club capitolino, il quale è alla ricerca di un portiere. La sensazione è che si arriverà al rinnovo di Meret e non andrà in prestito".