Bargiggia: "Mertens salutato dal Napoli, ingaggio elevato di Kepa. Vi dico la mia su Berardi"

E la situazione di Fabian?"Non ha portato proposte. C'è una situazione di stallo, lo scenario è il medesimo di fine campionato. Non so se trascorrerà un anno in panchina, bisogna verificare gli sviluppi del campionato.

Kepa potrebbe arrivare al Napoli? "Non ci sono novità. La prima operazione che farà il Napoli riguarda il difensore, è una scelta della società. Evidentemente sono tranquilli con Meret tra i pali, le occasioni capiteranno più avanti nel mercato. Non si può prendere un portiere come lo spagnolo con un ingaggio così elevato, almeno attualmente, anche per la filosofia del club azzurro. Il Napoli è comunque una squadra da Champions, sembra che i tifosi siano delusi, ma la squadra ha le idee chiare ed ha la sua logica".

Berardi-Napoli, affare possibile? "Attualmente non credo, Il Sassuolo chiede tanto. A meno che non succeda una rivoluzione, non credo arrivera, anche per i neroverdi sono una bottega cara".

Simeone al posto di Petagna? "Negli ultimi giorni la pista si è raffreddata, ma la situazione potrebbe essere cambiata. Il Napoli monitora il calciatore, soprattutto in vista della cessione di Petagna al Monza. Un altro obiettivo era Broja, ma è ad un passo dal West Ham".

Per il rinnovo di Mertens? "Mertens è stato salutato dal Napoli. La mia sensazione è che ci sia il 5% di possibilità attualmente. A mio avviso, la società non prevede il ritorno di Mertens, ma se De Laurentiis dovesse cambiare idea, troverebbe una quadra con il belga. La logica lo dà fuori definitivamente".