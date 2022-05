Bargiggia: "Koulibaly resta senza rinnovo, andrà via fra un anno gratis! Placet di ADL per un motivo"

Calciomercato Napoli - Il futuro di Kalidou Koulibaly è tutto da scrivere. È indubbio che il difensore senegalese vorrebbe restare in azzurro, ma il contratto è in scadenza a giugno 2023 e per questo bisogna delinearne il futuro.

Kalidou Koulibaly in auto

Futuro Koulibaly, addio al Napoli fra un anno: placet di ADL

A sorpresa, Paolo Bargiggia svela uno scenario finora non considerato sul futuro e sul rinnovo di Kalidou Koulibaly col Napoli. A “Senza Filtri”, programma televisivo in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), il conduttore Paolo Bargiggia ha dichiarato: