Calciomercato Napoli - Novità sul fronte mercato in casa partenopea. Le fornisce Paolo Bargiggia attraverso il suo account Twitter:Â

"La SSC Napoli conta e spera di chiudere per Kim entro questa notte. Giocatore tenuto in una località "segreta" all'estero e pronto a fare le visite in loco in caso di definizione. Se si chiude, suo arrivo previsto a Castel di Sangro non prima di lunedì".Â