Bargiggia: "Il Napoli segue più di 8 difensori! Salgono le quotazioni per Kim e Bailly"

Calciomercato Napoli, il giornalista Paolo Bargiggia su Twitter fa il punto della situazione sugli obiettivi del Napoli per rimpiazzare la partenza di Kalidou Koulibaly, in queste ore a Londra per firmare con il Chelsea.

Al momento, secondo quanto riferisce Bargiggia, sono in ribasso le quotazioni di Acerbi e De Vrij, per ragioni diverse. I calciatori più accreditati sono invece Kim Min-Jae del Fenerbahce e Bailly del Manchester United. Stando alle parole di Bargiggia, però, il Napoli sta mantenendo i contatti con almeno altri 8 giocatori. A frenare la chiusura dell'operazione è il salary cup.