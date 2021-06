Bargiggia annuncia: "Koulibaly resterà a Napoli! Scelta di vita, ha rinnovato casa e asilo al primo figlio"

Calciomercato Napoli - Bargiggia a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio parla del mercato del Napoli: “Il Napoli è in attesa per Emerson Palmieri, ma non sono in prima linea. Ho meno riscontri su Mandava del Lille. Inoltre, sulla lista di Giuntoli c’è anche Parisi dell’Empoli. I rapporti con l’agente Giuffredi e con l’Empoli potrebbero favorire l’operazione".

Koulibaly

Calciomercato Napoli, Koulibaly resta

"Koulibaly probabilmente resterà, questa è anche una scelta di vita del giocatore: ha rinnovato l’asilo del primo figlio e ha confermato anche la casa. Per questo motivo devono cercare di vendere altri giocatori per recuperare. Qualche milione lo potrebbero prendere con Ospina, l’Atalanta è molto forte su di lui, più della Fiorentina. Non c’è trattativa per Senesi perché resterà Koulibaly".