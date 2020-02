Barcellona - Tutto fatto per Braithwaite! Domani la firma, ma l'attaccante non potrà giocare in Champions [ESCLUSIVA]

Si avvicina il doppio confronto di Champions League tra Napoli e Barcellona.

Con l'arrivo di Quique Setien, lo spogliatoio del Barcellona si è ricomposto dopo i problemi in seguito agli ultimi giorni della gestione Valverde e che si sono trascinati anche dopo la destituzione di quest'ultimo dall'incarico di allenatore dei catalani.

Il neo allenatore, però, poco ha potuto fare al cospetto dei guai fisici che sta attraversando la rosa blaugrana. Dopo gli infortuni di Suarez e Dembele che hanno praticamente terminato la stagione, la rosa, è molto corta soprattutto in Champions League, visto che in Liga è consentito sostituire un infortunato di lungo corso anche fuori la finestra ufficiale di mercato.

Proprio in questo senso, si è mosso il Barcellona, che secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, domani chiuderà l'acquisto di Martin Braithwaite, attaccante del Leganes.

Tutto fatto per il giocatore, che arriverà precio il pagamento della clausola rescissoria di 18 milioni che Bartomeu verserà nelle casse del club di Madrid.

Braithwaite, firmerà domani il suo contratto che lo legherà ai catalani, ma potrà giocare solo in campionato, e non potrà scendere in campo contro il Napoli in Champions League, dove Setien avrà poche alternative da giocarsi per battere gli azzurri.