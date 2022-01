Barcellona: se salta Morata arriva Aubameyang

Ultime di mercato per il Barcellona che rinforza ancor di più la rosa in vista del finale di stagione. Arriverà Aubameyang in attacco se dovesse saltare l'arrivo di Morata.

Arrivano conferme anche da Oltremanica sul piano B per rinforzare l'attacco in casa Barcellona. Qualora non dovesse andare in porto la trattativa con l'Atletico Madrid per la prima scelta Alvaro Morata (oggi in prestito alla Juventus), anche per The Athletic il piano B dei blaugrana sarebbe rappresentato da Pierre-Emerick Aubameyang.

