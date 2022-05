AS - Il Barça chiede all'agente di Koulibaly di temporeggiare sul rinnovo col Napoli: il club avrebbe chiesto 40 mln

Il Barcellona è sempre interessato al difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly. I contatti con l'entourage del giocatore proseguono in questi giorni. Le notizie che giungono dalla Spagna aprono ad uno scenario che vede il difensore al centro delle volontà di Xavi.

Secondo quanto riferito da As, il Barcellona è in contatto con l'agente di Koulibaly, Fali Ramadani, avanzando una richiesta particolare: il club blaugrana gli ha chiesto di temporeggiare difronte all'offerta di rinnovo del contratto presentata dal Napoli.

Il contratto di Koulibaly scade nel 2023 e l'interesse del Barcellona è vivo più che mai, in particolare da parte del tecnico Xavi.

Koulibaly è considerato il tassello ideale per rinforzare la difesa spagnola e per molti viene considerato il sostituto perfetto di Gerard Piquè: al tempo stesso farebbe coppia con Araújo. Insomma per Xavi Koulibaly è una priorità di mercato.