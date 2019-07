Bale, l'agente tuona: "Può restare altri tre anni al Real"

Jonathan Barnett, agente di gareth Bale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sports: "Gareth è uno dei migliori giocatori del pianeta. E posso garantire che non andrà in qualche squadra in prestito. È un giocatore del Real Madrid e per ora resta al Real Madrid. Se qualcosa dovesse arrivare e dovesse andare incontro alle nostre esigenze, allora le cose potranno cambiare magari in un un giorno o in una settimana. Oppure potrebbe restare altri tre anni al Real Madrid, ossia fino alla fine del suo contratto"