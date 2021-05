Mercato Napoli, sarà mezza rivoluzione a centrocampo. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport Tiemouè Bakayoko ritornerà al Chelsea, perché la S.S.C. Napoli non è intenzionato a riscattarlo. Per farlo dovrebbe versare agli inglesi 18 milioni di euro, una spesa che non è contemplata nelle operazioni prossime. Con lui, dovrebbe andare via anche Lobotka, che non è riuscito a integrarsi negli schemi di Gattuso.