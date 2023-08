Bakayoko al PSG per 25MLN! L'affare sblocca Lozano al PSV e Lindstrom al Napoli

Il Paris Saint Germain sta per chiudere il grande affare per il giovane talento Bakayoko del PSV per 25 milioni di euro. Il giocatore che era finito anche nel mirino del Napoli. Questo affare andrebbe a sbloccare in automatico Lozano al PSV e Lindstrom al Napoli. A riportarlo sono i colleghi olandesi di Eindhovens Dagblad e Voetbal International.