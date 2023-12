Sfida Napoli-Lazio: su Samardzic si inserisce Lotito, lui spinge per una big

Calciomercato Napoli - Frena al momento la famiglia dei Pozzo, perché l'Udinese non vuole vendere Samardzic a gennaio con l'obiettivo salvezza da raggiungere. Intanto, il Napoli prepara 25 milioni di euro ma si vuole inserire anche Lotito ed è bagarre per il talento con la Lazio.

Calciomercato Napoli: la Lazio si inserisce per Samardzic

Napoli - Sfida tra Napoli e Lazio per Samardzic come riportato da Tuttosport:

Napoli si candida a essere la regina del mercato di gennaio. Aurelio De Laurentiis progetta almeno 3-4 acquisti da chiudere nei prossimi giorni. Intanto ha definito le cessioni di Elmas al Lipsia per 25 milioni (bonus inclusi) e Zanoli al Genoa (prestito). Fari puntati su Samardzic, mentre l’Udinese per ora fa resistenza a cedere il gioiello serbo. Samardzic però spinge per fare il salto subito in una big. Insomma, la partita resta aperta e non vanno esclusi inserimenti di altri club tipo la Lazio, che già ci aveva provato a fine agosto.