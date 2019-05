Ayoze-Napoli, il Tottenham è ad un passo dallo spagnolo: i dettagli dell'offerta al Newcastle [ESCLUSIVA]

Ultimissime calcio Napoli - Ayoze Perez, trequartista 25enne del Newcastle, è finito sul taccuino di Giuntoli a partire dai mesi scorsi: merito di un'ottima stagione, conclusa con 13 gol e 4 assist giocando da esterno nel 4-2-3-1 di Benitez. Su di lui però non c'è solo il Napoli: oltre agli azzurri, anche l'Inter nei mesi scorsi si è fatta viva, così come altre squadre in Premier League (Tottenham e Arsenal) e Liga (Atletico Madrid e Valencia) hanno sondato il terreno per provarlo ad accaparrarselo.

Ayoze-Napoli, il Tottenham ci prova

In particolare, secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, la pista d'Oltremanica resta la più viva al momento. Erik Lamela, ex attaccante della Roma che quest'anno ha giocato pochissimo (poco più di 900 minuti disputati in Premier League, l'equivalente di 10 gare) è ad un passo dall'addio ed Ayoze Perez è in cima alla lista degli Spurs per sostituire il Coco.

L'offerta recapitata al Newcastle è di 28 milioni, appena 2 in meno della clausola rescissoria. Determinante però sarà la permanenza di Pochettino a White Hart Lane, visto che il tecnico argentino è il principale sponsor dello spagnolo: già 3 anni fa provò a portarlo a Londra, ma all'epoca ricevette un secco "no" come risposta.

D'altro canto, il giocatore vuole l'Italia. È convinto che potrebbe "romperla", come dicono in Spagna, ed arrivare agevolemente oltre i 20 gol. Giuntoli, dal canto suo, sta prendendo tempo, in attesa di ulteriori sviluppi nel mercato e di capire soprattutto se e chi, eventualmente, lascerà Napoli.