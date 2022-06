Doppio colpo Avellino in casa Napoli: contatti avviati per il gioiellino Ambrosino e un altro azzurro

Calciomercato Napoli, doppio affare con l'Avellino in vista. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport il club irpino tratta con il Napoli il prestito di due attaccanti.

Ambrosino Avellino, doppio affare mercato Napoli

Presto l'Avellino potrebbe assicurarsi un portiere: in corsa ci sarebbero Andrea Fulignati (27) del Perugia e Simone Ghidotti (22) rientrato per fine prestito dal Gubbio alla Fiorentina. Contatti avviati con il Napoli per gli attaccanti Franco Ferrari (26), che ha realizzato 17 reti nel Pescara, e Giuseppe Ambrosino (18), capocannoniere del campionato Primavera coi partenopei: il centravanti campano ha siglato ieri il gol decisivo per la vittoria dell'Italia Under 19 nella gara dell'Europeo a Trnava contro la Slovacchia.