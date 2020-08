Auriemma: "Vendere Koulibaly, Allan e Milik per costruire un Napoli più forte" [VIDEO]

Calciomercato - Con un video pubblicato sul proprio profilo YouTube, Raffaele Auriemma ha parlato del momento del mercato del Napoli:

“Prima di fare il mercato, il club ha bisogno di effettuare le cessioni: non è una critica ma una constatazione. Il Napoli ha circa 30 calciatori in rosa, bisogna sfoltire la rosa e sul taccuino ci sono tre nomi: Koulibaly, Allan e Milik. Tre big, è vero, ma per motivi diversi è arrivato il momento di salutarli. Li ricorderemo con affetto, grazie anche a loro il Napoli è riuscito a vincere qualcosa, anche se qualche ombra resta. Milik, nonostante abbia subito due infortuni durante i quali il Napoli ha avuto la pazienza di aspettarlo, sulla scadenza contrattuale nel 2021 ci sta marciando un po’ troppo. Il Napoli gli ha dato tanto, lui un po’ meno: ricordiamo i tanti gol che non ha fatto e che avrebbero potuto cambiare molte partite. Poi c’è Allan, che ha vissuto un’intera stagione col muso lungo. De Laurentiis ha sbagliato a non cederlo a gennaio dello scorso anno, quando il PSG offrì 70 milioni di euro. In quel caso il presidente tirò un po’ troppo la corda, perché per il brasiliano voleva almeno 100mln ed invece ora si ritroverà a venderlo all’Everton per 30mln. Infine Koulibaly, che da quando ha maturato l’idea di andare a giocare altrove ha giocato poco, per gli infortuni, e soprattutto male, anche se resta un calciatore straordinario”.