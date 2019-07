Auriemma su Tuttosport: "Il Napoli non smette di puntare a Zapata: 25 milioni più Inglese per convincere l'Atalanta"

Secondo quanto scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, il Napoli non avrebbe mollato la pista che porta a Duvan Zapata: "Ma il Napoli non vuole fermarsi a James Rodriguez e Manolas, perché ha l’ambizione di consegnare ad Ancelotti una punta che segni tanti gol. A parte Icardi, il Napoli non ha mai smesso di guardare a Duvan Zapata. L’Atalanta deve riscattarlo dalla Sampdoria (i lombardi dovranno versare altri 18 milioni di euro, tra questa sessione di mercato e la prossima estiva) per arrivare alla somma complessiva di 40 milioni. Una cifra irrisoria, se si pensa al rendimento dell'attaccante colombiano, da dicembre in poi. Il Napoli un po’ rimpiange di averlo ceduto per soli 20 milioni ed è tornato alla carica nei confronti del presidente Percassi, irremovibile sulle sue convinzioni: 55 milioni per dire addio a Zapata. De Laurentiis si è dichiarato disposto a inserire nella trattativa Inglese che piace a Gasperini, con 25 milioni di conguaglio. Ed è su questa somma che esistono le divergenze"