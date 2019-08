Auriemma su Tuttosport: "Everton è solo un'alternativa agli obiettivi principali del Napoli: ripresi i contatti nelle ultime ore"

Calciomercato Napoli - Come scrive Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport, il nome di Everton rappresenterebbe solo un'alternativa di lusso ai primi obiettivi come Lozano in quella zona di campo:

"Un po’ come Everton del Gremio, che De Paul l’aveva eliminato con il suo Brasile nella semifinale di Coppa America. Più di un mese fa ‘Cebolinha’, come lo chiamano in patria, era stato proposto a Giuntoli da intermediari italiani, ma la risposta fu fredda perchè il Napoli era più avanti con Lozano e James Rodriguez. Nelle ultime ore il ds azzurro ha però ripreso il discorso, sondando il terreno per il talento del Gremio per il quale non sono arrivate dall’Europa le offerte attese dopo l’exploit in maglia verdeoro".